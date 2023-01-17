В Петербурге по подозрению в съемке детей в душе задержали эксперта по культам и экстрасенсам

Полицейские Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в съемке несовершеннолетнего подростка в душевой спортивного комплекса 40-летнего местного жителя. Как сообщает «Фонтанка», задержанный ранее участвовал в телешоу в качестве эксперта по сектам и экстрасенсам.

Информацию о том, что задержанный мужчина может быть причастен к противоправным действиям в отношении детей, полиция получила от 37-летнего петербуржца, который вызвал полицию в спорткомплекс, где занимается его 13-летний сын. По словам отца ребенка, задержанный снимал то, как подросток принимает душ.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции, ему вменяют мелкое хулиганство. Параллельно проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено и уголовное дело.

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