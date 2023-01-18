Детям участников СВО на Ямале компенсируют обучение в колледже и вузе

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) утвердили порядок выплаты новых мер поддержки членам семей участников специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба окружного правительства. Так, студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Компенсация производится в полном размере стоимости при условии обучения без задолженностей.

Компенсация обучения в вузах для детей военнослужащих возможна при обучении студента без задолженностей и отработки на территории округа после окончания обучения не менее трех лет. Возмещена будет стоимость по фактическим расходам, но не более 200 тыс. руб. за учебный год. Также детям и супругам военнослужащих предоставят компенсацию обучения вождению автомобиля на категорию «В». Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тыс. руб.

Для участников СВО и их семей на Ямале уже принято порядка 40 мер социальной поддержки. Напомним, для мобилизованных жителей ЯНАО предусмотрена единовременная выплата в 300 тыс. руб. Помимо этого, среди мер поддержки: 1 млн руб. в связи с полученным ранением, бесплатные секции и кружки для детей. Кроме того, участникам СВО из ЯНАО в 2023 году начнут выдавать реабилитационные сертификаты на получение медицинских услуг по реабилитации в размере 120 тыс. руб.

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Диана Сунагатуллина