Бывший руководитель тамбовского филиала «Квадры» Евгений Самородов снова стал его главой

Управляющим директором тамбовского филиала генерирующей компании «Квадра» назначен его бывший руководитель Евгений Самородов. Об этом сообщила пресс-служба компании. На этом посту господин Самородов сменил Артема Уворвихвоста, управлявшего филиалом с 2017 года.

Евгений Самородов окончил Рязанский госуниверситет им. С.А. Есенина по специальности «Юриспруденция» и Ивановский энергетический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Карьеру начал в Рязанской области в 2003 году. Работал замдиректора по инвестициям и развитию ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», замдиректора по коммерческой деятельности «Муниципального предприятия тепловых сетей», гендиректором ОАО «Рязаньгазинвест». В 2009–2013 годах был первым замглавы регионалального министерства ТЭУ и ЖКХ. После до 2015 года являлся советником гендиректора ООО «Интер-РАО — управление электрогенерацией». Затем перешел в «Квадру», где сначала возглавлял тамбовский филиал, а затем центральный филиал.

С начала года это уже вторая смена руководства в черноземных активах «Квадры». Ранее орловский филиал возглавил директор филиала АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в Краснокаменске Забайкальского края. В августе 2022 года также сменился управляющий директор курского филиала — им стал сотрудник электроэнергетического дивизиона «Росатома» Евгений Артемов.

РИР в январе 2022 года купил у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 82,47% акций «Квадры». В июле компания довела свою долю в уставном капитале до 95,02%. Сейчас РИР «реализует право по принудительному выкупу оставшихся акций у миноритарных акционеров». Завершить все юридические процедуры компания намерена в 2023 году.

О причинах интереса «Росатома» к «Квадре» читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий

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