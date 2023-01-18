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Ледяной дождь пойдет в Нижегородской области 19-20 января

Ухудшение погоды ожидается в Нижегородской области 19 и 20 января. По прогнозам синоптиков, пройдет ледяной дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -1°C до -4°C.

«Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье») готовится к работе в условиях непогоды, на предприятии действует особый режим. Устранять возможные аварии готовятся 170 бригад: 728 энергетиков и 336 единиц спецтехники.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ»,– сообщили в «Нижновэнерго».

В конце 2022 года Нижегородскую область дважды накрывало ледяным дождем, который спровоцировал крупные аварии на электросетях. После этих инцидентов в «Россетях» обещали повысить надежность системы энергоснабжения. В январе 2023 года стало известно, что директор «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров покинул пост.

Анастасия Еремина

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