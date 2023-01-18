В Новороссийске у братской могилы вместо гостиницы появится сквер

Департамент архитектуры и градостроительства Новороссийска в декабре 2022 года вынес предложение об организации парка или сквера у братской могилы в Мысхако, где местный бизнесмен хотел построить гостиницу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Земельный участок неоднократно преобразовывали с 2014 года в ходе судебных разбирательств. В действующей редакции Генплана территория входит в общественно-деловую зону с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание».

«При этом разрешение на строительство гостиницы или иного объекта капитального строительства на данном участке не выдавали», — говорится в сообщении.

В начале 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного перевода земельного участка рядом с воинским захоронением в селе Мысхако под коммерческое использование. Активисты сообщили, что территория огорожена, на участке установили вагончики-бытовки. Работники мэрии Новороссийска совместно с прокуратурой провели выездные проверки. В настоящее время на спорной земле строительство не ведется.

Подробнее о скандале вокруг строительства гостиницы в Мысхако — в материале «Ъ-Кубань» «Следствие пришло к братской могиле».

Анастасия Донскова

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