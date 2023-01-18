Курултай Башкирии возобновил работу над законопроектом о частных домах престарелых

Депутаты Курултая Башкирии вновь вернулись к работе над федеральным законопроектом об обязательном лицензировании частных домов престарелых, сообщила пресс-служба Госсобрания республики. Депутаты Башкирии в течение двух лет пытались добиться принятия законопроекта Госдумой, однако в октябре 2022 года он был окончательно отклонен.

Инициатором возобновления разработки законопроекта стало главное управление МЧС по Башкирии, которое направило обращение в адрес Курултая после пожара в нелегальном доме престарелых «Доброе дело» в Кемерово 23 декабря прошлого года. Тогда погибли 22 человека. Поскольку такие учреждения не подлежат обязательному лицензированию, они «невидимы для контролирующих органов», уточнили в Курултае. Ранее, в 2020 году в Абзелиловском районе Башкирии при пожаре в частном пансионате для пожилых скончались 11 постояльцев.

Для повторной подготовки законопроекта и его обоснования депутаты Курултая планируют собрать статистику и более подробную информацию о рынке услуг частных домов престарелых, провести анализ действующего правового регулирования.

Карина Мамаева

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