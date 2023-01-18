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Уголовное дело экс-мэра Новочеркасска и Зверево Игоря Зюзина поступило в суд

В Ростовский областной суд поступили материалы по делу бывшего мэра городов Зверево и Новочеркасск Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки. Информация о ходе дела содержится в картотеке областного суда.

Фото: cityug.ru

Фото: cityug.ru

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», приговор Игорю Зюзину будет пересмотрен уже в третий раз. В 2021 году бывшего чиновника приговорили к штрафу в 3 млн руб. за получение взятки от компании «Диволан». Однако, обвинение настаивает на реальном сроке в 11 лет для экс-мэра, а сторона защиты намерена настоять на переквалификации и завершении дела.

Игорь Зюзин был задержан в 2019 году. По версии правоохранительных органов, еще в 2017 году он, будучи мэром Зверево, вступил в сговор со своим заместителем Альбиной Порошиной. Вместе они потребовали выплаты 2,6 млн руб. от фирмы, выполнявшей госконтракт в обмен на прием работ. Альбина Порошина по итогам суда получила срок восемь лет колонии.

Судья и дата рассмотрения дела Игоря Зюзина в областном суде пока не определены.

Анастасия Назарова

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