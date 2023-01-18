113 жалоб на отсутствие отопления поступило от жителей Можги из-за коммунальной аварии

113 обращений поступило от жителей Можги из-за отключения отопления в результате отключения котельной №12. Об этом рассказал и.о. заместителя председателя регионального правительства Игорь Асабин в рамках совещания, ключевой темой которого стало отключения тепла в городе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, аварийная ситуация возникла 13 января, после чего коммунальные службы ликвидировали образовавшиеся порывы и запустили котельную к 15 января. В настоящее время тепло поступает во все жилые дома и социальные объекты. Однако в соцсетях от горожан продолжают поступать жалобы.

«Дело в том, что за длительное время отсутствия отопления в такие морозы произошла максимальная потеря тепла жилыми домами и для восстановления температуры в помещениях необходимо время. Сверхнормативное увеличение температуры теплоносителя может создать риск новых порывов на сетях. Поэтому температура подаваемого ресурса строго соответствует норме»,— рассказал господин Асабин.

Комиссия вернется к подведению итогов и установлению причин аварии после того, как во всех домах установится нормативный температурный режим. Однако отмечается, что к данному инциденту привел высокий износ теплосетей города и сбои в организационной работе.