В Можге продолжается работа по устранению последствий коммунальной аварии

Жители Можги, где ночью 13 января на тепловых сетях произошла аварийная ситуация, продолжают сообщать об отсутствующем отоплении. Как сообщил во «ВКонтакте» и. о. вице-премьера Игорь Асабин, причина холодных батарей может быть в том, что в трубах скопился воздух. Решить данный вопрос — задача управляющих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Игорь Асабин Фото: vk.com, Игорь Асабин

Как рассказал господин Асабин, 17 января состоится технический совет с руководством Можги и главами муниципальных образований, которые находятся в красной зоне по состоянию теплосетей. Предстоит детально разобрать ситуацию, а также проанализировать причины ее возникновения и дальнейшие действия.

Напомним, ночью 13 января в Можге произошла потеря давления в системе теплоснабжения, что привело к отключению котельной №12. В результате происшествия без тепла остались несколько микрорайонов. К утру работу котельной восстановили, однако затем из-за серии порывов на участках сети упало давление.

Двое суток коммунальные службы города занимались экстренным устранением повреждений. Всего было обнаружено и устранено пять порывов.