Следователи возбудили уголовное дело из-за того, что в Екатеринбурге детей не пустили в автобус

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после того, как двух мальчиков кондуктор не пустил в автобус до Шадринска. Напомним, возбудить дело потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, подростки приехали в Екатеринбурге на новогодние праздники. Билеты на автобус в Курганскую область они купили на Северном автовокзале, но из-за тридцатиградусного мороза решили выехать с Южного, где так же была посадка на автобусов. Однако кондуктор отказался пускать мальчиков.

Позже на вокзале объяснили, что Северный и Южный автовокзалы — разные предприятия, и они имеют право продавать ранее купленные места, если пассажир не явился.

Сейчас следователи проводят допросы, изымают документы и проводят другие процессуальные действия.

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