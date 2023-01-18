Глава Дона объяснил причины взрыва над селом Родионово-Несветайским

Громкий звук взрыва и инверсионные следы в небе в районе Родионово-Несветайского сельского поселения Ростовской области 17 января образовались в результате пуска ракеты российского военного самолета. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу», - написал глава Ростовской области.

Василий Голубев также призвал дончан сохранять спокойствие.

Напомним, пресс-служба Южного военного округа ранее сообщала, что в небе над Ростовской областью и Краснодарским краем в ближайшее время пройдут учения военной авиации.

Анастасия Назарова