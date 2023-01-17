Минниханов подписал указ о поощрении госслужащих суммой до двух окладов

Госслужащим Татарстана будут выплачивать единовременно два оклада денежного месячного содержания в качестве поощрения при получении госнаграды РФ и 1,5 оклада – госнаграды республики. Это следует из указа президента Татарстана Рустама Минниханова от 17 января.

Согласно ему, также выплата в размере одного оклада полагается при «поощрении президентом РФ, правительством РФ» и пол оклада — президентом и правительством Татарстана.

Документ вступит в силу через 10 дней и будет распространяться только на решения о поощрениях, принятые после этой даты, следует из указа.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"