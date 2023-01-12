Патриотические настроения поддержат материально

Чиновники и сотрудники госорганизаций Татарстана, ухавшие восстанавливать подшефный Лисичанск в Луганской Народной Республике, получат зарплату в двойном размере и суточные по 8,5 тыс. руб.: за месяц их сумма может превысить 250 тыс. руб. Как стало известно „Ъ“, это предполагает указ «Об особенностях командирования…» в присоединенные к РФ регионы, который подписал президент республики Рустам Минниханов. В его администрации не говорят, сколько служащих из Татарстана там находятся, но отмечают, что в основном это строители и медицинские работники. Эксперты считают, что для простого человека это «суммы немаленькие», но «слишком большие суммы создавали бы ощущение, что люди туда едут из-за денег», а не на «подъеме гражданских патриотических настроений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ «Об особенностях командирования… на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Согласно документу, чиновники Татарстана в период их нахождения в служебных командировках в новых субъектах РФ будут получать денежное вознаграждение в двойном размере. Кроме того, им возместят «дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства»: суточные составят 8,48 тыс. руб. за каждый день командировки (за месяц их сумма превысит 254 тыс. руб.). «Государственные органы Республики Татарстан могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками»,— говорится в указе.

Решение президента Татарстана распространяется не только на региональных чиновников, но и на всех работников подведомственных госорганам Татарстана организаций, которых привлекают к восстановлению объектов инфраструктуры, вооружения, военной и специальной техники на бывших территориях Украины, присоединенных к РФ. Вознаграждение с учетом новых параметров должно быть пересчитано с 30 сентября 2022 года. Выплаты будут производиться за счет бюджета Татарстана.

Господин Минниханов подписал указ еще 24 декабря 2022 года, но к настоящему времени документ не опубликован на сайте главы региона.

Напомним, в конце сентября 2022 года Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, хотя полностью не контролировала эти территории. 19 октября президент РФ объявил в новых регионах военное положение. В конце декабря глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что на работах по восстановлению присоединенных регионов задействованы 42 тыс. человек, в пиковые моменты число строителей достигает 60 тыс.

Власти Татарстана занимаются восстановлением Лисичанска, который контролируется ЛНР. «Мы отвечаем за Лисичанск. Эта территория закреплена за республикой. Мы будем выезжать и поддерживать эту территорию»,— говорил Рустам Минниханов на заседании Госсовета Татарстана в сентябре. По его словам, восстановление города за республикой «закрепил» федеральный центр.

Тогда же депутаты Госсовета согласовали на должность вице-премьера кандидатуру Евгения Варакина, которому поручено курировать восстановление Лисичанска. Сам господин Варакин на заседании парламента не присутствовал, поскольку уже был в командировке в ЛНР.

В декабре господин Минниханов сообщил журналистам, что в Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты. По его словам, город «находится в очень сложном положении: отсутствуют центральное водоснабжение, отопление и электричество». В то же время республике удалось решить вопрос с газоснабжением, ремонтируются объекты социально-культурной сферы, отправлена медицинская и пожарная техника. Господин Минниханов подчеркнул, что власти республики «ограничены тем, что линия фронта очень близко».

Вчера пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова затруднилась сказать „Ъ“, сколько всего чиновников и бюджетников республики командированы из республики в ЛНР. Она лишь подтвердила, что в новые регионы направляются «преимущественно люди из строительной отрасли, медицинской и т.д.».

Размер суточных, как пояснила госпожа Галимова, установлен «по аналогии с федеральными решениями»: в октябре Владимир Путин подписал указ, которым так же удвоил денежное вознаграждение и установил суточные в размере 8,48 тыс. руб.

Отметим, что для чиновников Татарстана, командированных в другие регионы РФ, суточные составляют всего 200 руб. Исключением являются лишь деловые поездки в Москву и Санкт-Петербург, когда выплачиваются 300 руб. в день. При этом размер денежного вознаграждения остается прежним.

Напомним, что с 1 января 2023 года вознаграждение чиновников, занимающих высшие посты в Татарстане, выросло на 6,1%. У министра оно составило 44,3 тыс. руб., у вице-премьера — 57,6 тыс. руб., у президента республики — 84,2 тыс. руб. При этом с учетом иных выплат ежемесячная зарплата члена правительства республики может достигать 270–400 тыс. руб. За месяц командировки в новых территориях член регионального кабмина может получить дополнительно около 300 тыс. руб. У других чиновников эта выплата может оказаться немного меньше.

«Минниханов один из первых выступил в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Но что касается мотивации чиновников, то здесь главное — это патриотический настрой, деньги вторичны»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. По его словам, «слишком большие суммы создавали бы ощущение, что люди едут туда из-за денег, а надо показать подъем гражданских патриотических настроений». «Нельзя поднимать выплаты выше, чем у других. Зачем порождать зависть? Чиновники Татарстана едут за идею»,— считает эксперт. При этом он отмечает, что для простого человека 8,5 тыс. в день — «сумма немаленькая», а чиновники среднего звена туда «едут в первую очередь за карьерным ростом».

Кирилл Антонов