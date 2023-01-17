В СПЧ заявили об отсутствии угрозы здоровью Навального

Секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте Алексей Мельников сообщил, что проверил условия содержания Алексея Навального в штрафном изоляторе ИК-6 во Владимирской области. Ранее жена оппозиционера сообщала о высокой температуре у мужа. По словам господина Мельникова, здоровью Навального сейчас ничего не угрожает.

«Нам удалось посетить Алексея Навального, мы общались более двух часов, в настоящий момент могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает, ранее у него были признаки простудного заболевания, но лечение оказывалось»,— сообщил господин Мельников сегодня, 17 января, в своем Telegram-канале.

Жена оппозиционера Юлия Навальная сообщала, что политик направил ей письмо, в котором рассказал о простуде и высокой температуре. 12 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Алексею Навальному прописали антибиотики и его состояние перестало ухудшаться.

10 января врач Александр Ванюков опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) пост с просьбой обеспечить Алексею Навальному надлежащую медицинскую помощь. Письмо поддержали более 600 представителей медицинского сообщества.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок три года и шесть месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).