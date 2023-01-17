Накопленный вред пока оставили в роще

Федеральный Росприроднадзор в четвертый раз отказал в согласовании проекта производства работ по ликвидации накопленного вреда на территории памятника природы — ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске. Между тем общественный инспектор регионального минприроды заявляет, что подрядчик, выигравший конкурс на проведение рекультивации — АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» — продолжает работы на территории рощи, не имея на это права, при этом нарушая требования проекта. Проверку законности действий подрядчика начала природоохранная прокуратура. В региональном минприроды заявляют, что нарушений со стороны подрядчика не ­видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Тарасов

В понедельник общественный инспектор министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области Дмитрий Тарасов сообщил «Ъ», что федеральный Росприроднадзор в четвертый раз отказал в согласовании проекта производства работ по ликвидации накопленного вреда на территории памятника природы — ООПТ «Винновская роща». В ответе на запрос господина Тарасова, подписанном 11 января (копия имеется в редакции), Росприроднадзор сообщил, что организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя проведение необходимых обследований и инженерных изысканий, а также разработку проекта производства работ (ППР) с его дальнейшим согласованием с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Однако, отмечает ведомство, Росприроднадзор уже четыре раза отказал ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» в согласовании ППР (письма Росприроднадзора от 12 сентября 2022 года, от 7 ноября 2022 года, от 2 декабря 2022 года и от 23 декабря 2022 года). По каким причинам и в связи с какими нарушениями в ППР отказано в согласовании, в ответе Росприроднадзора не сообщается.

В соответствии с законодательством в случае отсутствия согласованного ППР работы по исполнению проекта проводить недопустимо.

Как уже сообщал «Ъ», речь идет о проекте ликвидации накопленного вреда окружающей среде в ООПТ «Винновская роща», включенном в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». О загрязнении родниковых вод и почвы Винновской рощи нефтепродуктами экологи начали говорить еще в 2003 году. Исследования 2004 и 2012 годов показали, что нефтепродукты попадают в водоносные слои со стороны территории РЖД, но РЖД на свои участки не пускало, провело экспертизу самостоятельно и сообщило, что на их территории источник загрязнения не ­обнаружен.

Проект рекультивации Винновской рощи включает в себя каптирование (заключение в трубу) 33 родников, строительство очистных сооружений, расчистку русел ручьев и пруда, удаление загрязненного грунта. В апреле этого года победителем конкурса на реализацию проекта стало АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ), с которым был заключен контракт на 256 млн руб., субподрядчик — «Димстройинвест». Заказчиком по контракту является ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Ранее представители общественности уже высказывали опасения, что реализация проекта может нарушить хрупкое экологическое равновесие Винновской рощи.

Дмитрий Тарасов сообщил «Ъ», что, несмотря на отсутствие согласования ППР, «Димстройинвест» продолжает работы на территории «Винновской рощи», что недопустимо. «Более того, для вывоза грунта используется тяжелая техника — экскаваторы и многотонные самосвалы, хотя это проектом запрещено. Согласно проекту, для работ по рекультивации предусмотрен только ручной труд и легкая специализированная техника на деревянных настилах»,— сказал общественный инспектор. Он также заметил, что только что стало известно о заявке «Димстройинвеста» о выдаче порубочного билета на снос в Винновской роще 291 дерева, в том числе двух дубов, в то время как вырубка деревьев проектом не предусмотрена.

Он сообщил «Ъ», что направил свои обращения в областную и природоохранную прокуратуры с просьбой провести проверку законности работ подрядчика в отсутствие согласований, а также направил заявление в ОБЭП с просьбой проверить деятельность по проекту рекультивации на отсутствие интересов третьих лиц. Господин Тарасов обратил внимание на то, что проект рекультивации, опубликованный на сайте мэрии для общественных обсуждений в марте 2021 года, был один (на шесть родников с условием поиска и устранения источника — подземной линзы — нефтепродуктов), на конкурс был выставлен уже другой проект — на 33 родника и без требований поиска источника нефтепродуктов, «а в итоге работы ведутся по какому-то непонятному скомпилированному проекту».

В региональном минприроды «Ъ» ответили, что «сейчас ведутся только подготовительные работы, что не требует наличия согласования ППР», и министерство не видит «нарушений со стороны подрядчика». За более подробной информацией рекомендовали обратиться к официальному заказчику проекта — в ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». В министерстве также заметили, что подрядчик подготовил новый ППР, который уже согласован с ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и направлен в Росприроднадзор. Разницу в проектах они пояснили тем, что «в апреле 2021 года во время прохождения проектом общественных слушаний были взяты дополнительные пробы воды и грунта, по результатам анализов которых комиссия Росприроднадзора внесла замечания о необходимости каптирования 33 родников, после чего в проект и были внесены изменения». В минприроды также сказали, что вырубки деревьев без их согласования не будет, а министерством решение пока не принято. В то же время заметили, что среди этих деревьев — больные, которые, возможно, надо убирать, а также мелкая ­поросль.

Дмитрий Тарасов не согласен с заявлениями минприроды и подчеркивает, что «тяжелая техника работает непосредственно на территории рощи, и назвать это подготовительными работами никак нельзя».

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре (Тверь) «Ъ» ответили, что по сообщениям общественного инспектора ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой «уже начата проверка, по результатам которой будет принято решение», и «если факты, изложенные общественным инспектором, подтвердятся, подрядчику будет выдано предписание об остановке работ до устранения замечаний и получения согласования от Росприроднадзора».

Сергей Титов, Ульяновск