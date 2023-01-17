Осужденный за нарколабораторию экс-депутат пожаловался на «политическую окраску» приговора

Бывший депутат Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александр Бортников, осужденный за организацию нарколаборатории на 15 лет и 3 месяца, написал письмо после вынесения приговора. В нем он пояснил, что инкриминируемое ему преступление имеет «политическую окраску». Письмо опубликовала супруга Бортникова в Инстаграме (социальная сеть Инстаграм запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Так как я был личностью с политической окраской, то ко мне было проявлено медийное внимание, и тем самым заранее формировалось общественное мнение; я считаю, что классическая сдача мною дома в аренду могла не перерасти в инкриминируемое мне участие в преступной группе и осуждение судом в таком качестве»,— говорится в письме за подписью Бортникова.

На момент публикации материала адвокат Бортникова Юрий Афанасьев не смог прокомментировать данное письмо.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Александр Бортников, Артем Лебедев и Егор Тарасов 11 января были признаны виновными в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

Подробнее о деле Бортникова в материале «Ъ-Ярославль» — «Хороших ребят» лишили свободы на 15 лет».

Алла Чижова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале