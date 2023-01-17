Первый круг Australian Open

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 5)—Доминик Тим (Австрия) 6:3, 6:4, 6:2. Григор Димитров (Болгария, 27)—Аслан Карацев (Россия) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2. Тейлор Фриц (США, 8)—Николоз Басилашвили (Грузия) 6:4, 6:2, 4:6, 7:5. Пабло Карреньо Буста (Испания, 14)—Педро Качин (Аргентина) 7:6 (7:4), 6:1, 7:6 (7:3). Диего Шварцман (Аргентина, 23)—Алексей Крутых (Украина) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5). Энди Маррей (Великобритания, 3)—Маттео Берреттини (Италия, 13) 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6). Хольгер Руне (Дания, 9)—Филип Крайинович (Сербия) 6:2, 6:3, 6:4. Александр Зверев (Германия, 12)—Хуан Пабло Варильяс (Перу) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Алекс де Минор (Австралия, 22)—Ю Сиу Сю (Тайвань) 6:2, 6:2, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 4)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 6:4, 6:0. Каспер Рууд (Норвегия, 2)—Томаш Махач (Чехия) 6:3, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.
Женщины. Екатерина Александрова (Россия, 19)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:1. Камила Джорджи (Италия)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:0, 6:1. Арина Соболенко (Белоруссия, 5)—Тереза Мартинцова (Чехия) 6:1, 6:4. Элизе Мертенс (Бельгия, 26)—Гарбинье Мугуруса (Испания) 3:6, 7:6 (7:3), 6:1. Каролин Гарсия (Франция, 4)—Катрин Себов (Канада) 6:3, 6:0. Каролина Плишкова (Чехия, 30)—Ван Сю (Китай) 6:1, 6:3. Кэти Волынец (США)—Евгения Родина (Россия) 6:3, 6:2. Анетт Контавейт (Эстония, 16)—Юлия Грабхер (Австрия) 6:2, 6:3. Вероника Кудерметова (Россия, 16)—Марина Заневская (Бельгия) 6:2, 7:6 (7:4). Людмила Самсонова (Россия, 18)—Джасмине Паоли (Италия) 6:2, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 12)—Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:2. Онс Жабер (Тунис, 2)—Тамара Зиданшек (Словения) 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.