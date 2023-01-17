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Коммерсантъ FM
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На перенесенный концерт группы «Би-2» в Москве начали продавать билеты

Стартовала продажа билетов на концерт группы «Би-2», запланированный на июнь. Концерт New Best XL состоится 10 июня с участием приглашенных гостей — «Сети» и Tesla Boy. Стоимость билетов на портале My Rock Shows указана от 2,5 тыс. руб.

В мае 2022 года группа «Би-2» сообщила, что перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле на осень. Концерт в Москве перенесли на 10 июня текущего года. Причину такого решения музыканты тогда не назвали.

В конце апреля группа «Би-2» отменила концерт в Омске, объяснив это действиями организаторов. В июне был отменен концерт, запланированный в дни Петербургского международного экономического форума. В августе в группе назвали информацию о ее отъезде из России вбросом.

Мария Федотова

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