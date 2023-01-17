Белгородэнерго приглашает учащихся школ и колледжей принять участие во Всероссийской олимпиаде группы компаний «Россети»

Принять участие в Олимпиаде «Россети» могут ученики 9-11 классов, а также студенты колледжей и лицеев. Состязание включено в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2022/23 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 30.08.2022 №788.



Фото: Белгородэнерго

Олимпиада пройдет в два этапа отдельно для 9, 10 и 11 классов. Первый этап состоится 21-22 января. Ребятам предстоит решить задания по трем предметам: физике, математике и информатике.

Второй запланирован на 4-5 марта. Учащиеся выполнят комплексное задание (кейс), в рамках которого попробуют применить свои знания на практике.

Участников, вошедших по результатам двух этапов в топ рейтинга, пригласят на очную оценочную конференцию, где они смогут защитить свои решения перед экспертным жюри.

Олимпиада проходит в дистанционном формате. Выполнить задания можно 21-22 января в любое время в комфортной домашней обстановке. Все задания уникальны и разработаны преподавателями НИУ «МЭИ».

Победители и призеры смогут:

принять участие в энергетической проектной смене во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря и реализовать интересные проекты с опытными наставниками – преподавателями ведущих энергетических вузов страны;

получить дополнительные баллы при поступлении в вузы по профильным направлениям подготовки;

поступить в вуз по целевому набору и получить работу в одной из крупнейших энергетических компаний.

Подробная информация и ссылка на регистрацию на сайте Олимпиады.

Ссылка на платформу регистрации

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Желаем всем удачи!