В Санкт-Петербурге зарегистрировали АО «ЧВК Вагнер Центр»

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировано акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». В реестр ЕГРЮЛ оно было внесено 27 декабря 2022 года. На выписку ЕГРЮЛ обратила внимание «Русская служба BBC».

Наименование основного вида деятельности АО — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», следует из данных ЕГРЮЛ. Среди дополнительных видов деятельности указаны «издание книг», «издание компьютерных игр», «разработка компьютерного программного обеспечения», «научные исследования и разработки в области биотехнологии», «аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования». Уставный капитал компании — 10 тыс. руб.

По адресу юрлицо располагается там же, где и одноименный бизнес-центр, об открытии которого бизнесмен Евгений Пригожин сообщал 29 октября. По его словам, «ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором могут бесплатно располагаться IT-специалисты, проектировщики, изобретатели. Целью этого комплекса господин Пригожин называл повышение обороноспособности России, в том числе информационной.

Лусине Баласян