Глава МВФ назвала спецоперацию на Украине в числе главных рисков для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления на форуме в Давосе перечислила три самых серьезных вызова для мировой экономики. По ее словам, это российско-украинский конфликт, дороговизна жизни и высокие процентные ставки.

Пока конфликт продолжается, он оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса, пояснила госпожа Георгиева. «Номер два — кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов… И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики»,— заявила глава МВФ (цитата по «РИА Новости»).

«Контекст таков — все это не очень хорошо»,— добавила Кристалина Георгиева (цитата по Reuters). Мир должен разумно адаптироваться к большей безопасности поставок, сказала госпожа Георгиева. Теперь важно сохранить положение «на том уровне, на котором мы сделаем мировую экономику более устойчивой, а не втянем мир в такое положение, где мы все будем беднее и менее защищены», отметила она (цитата по AP).

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 16 по 20 января.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мировая экономика движется к фрагментации».

Мария Федотова