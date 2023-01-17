Прибыли Goldman Sachs и Morgan Stanley в четвертом квартале упали

Сегодня, 17 января, отчитались за четвертый квартал и весь 2022 год последние два банка, входящих в так называемую большую шестерку ведущих финансовых корпораций США,— Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS). Отчетность четырех банков «большой шестерки» — Bank of America, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — была опубликована в пятницу, 13 января.

Отчетности GS и MS в целом продолжили тенденцию, продемонстрированную их конкурентами: на фоне ухудшения макроэкономической ситуации заметно сократилась активность компаний на финансовом рынке (слияния и поглощения, новые размещения ценных бумаг и т. д.), что ударило по прибыли и выручке инвестбанков.

У Goldman Sachs, сосредоточенного в основном на инвестбанкинге и не имеющего значительных розничных операций, прибыль в четвертом квартале снизилась особенно заметно — на 66% (до $1,33 млрд) по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. И в отличие от ряда других банков, все-таки уложившихся в прогнозы аналитиков по прибыли, GS не смог этого сделать, причем расхождение оказалось весьма существенным. Аналитики FactSet прогнозировали квартальную прибыль $5,56 в пересчете на акцию, а GS показал лишь $3,32. В результате после публикации отчетности акции GS обвалились на 6,6%.

Удачнее отчитался банк Morgan Stanley. Он хотя и сообщил о снижении прибыли в четвертом квартале, но не о столь значительном, как у Goldman Sachs: на 41%, до $2,1 млрд ($1,26 в пересчете на акцию), а также уложился в прогнозы аналитиков Refinitiv, ожидавших $1,19 в пересчете на акцию. В результате акции Morgan Stanley после публикации отчетности подскочили в цене на 6,1%.

Евгений Хвостик