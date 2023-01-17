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Белгородцы за год оформили в ВТБ ипотеку на 5,3 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Белгородской области получили в ВТБ более 1,6 тыс. ипотечных кредитов на 5,3 млрд руб., сообщили в банке. По данным финорганизации, средний размер займа в регионе превысил 3,3 млн руб., а треть сделок пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд руб.

Одним из рекордных месяцев по ипотечным выдачам стал декабрь. Так, белгородцы за последний месяц года оформили в банке около 200 займов на 701,2 млн руб. Высокий спрос в декабре объясняется сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, которые делают скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий программ господдержки ипотеки.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером роста ипотечного кредитования в регионе. Как подсчитали в банке, по таким программа белгородцы получили в сумме около 1,9 млрд руб. Также ВТБ предоставил льготные займы на покупку жилья специалистам в сфере IT на 19,6 млн руб.

«В 2022 году ипотечный рынок в Белгородской области испытывал на себе значительное давление. Однако наши клиенты не стали отказываться от планов по приобретению жилья – как в рамках госпрограмм, так и с помощью собственных предложений банка. Важным фактором стимулирования ипотечного кредитования остаются льготные программы. Расширение круга возможных участников позволит большему числу белгородцев стать владельцами качественных и просторных квартир»,– отметил управляющий ВТБ (ПАО) в Белгородской области, вице-президент банка Виктор Кривошеев.

ВТБ в целом в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн руб., за год увеличившись на 16%. По прогнозам участников рынка ипотеки, в 2023-м он сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.

ПАО Банк ВТБ

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