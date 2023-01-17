Акции Тюменского дома печати будут переданы «Российской газете»

Подконтрольные Росимуществу акции АО «Тюменский дом печати» (Тюменская область) передаются в уставный капитал АО «Российские газеты», которое управляет предприятием. Советующий указ подписал президент России Владимир Путин 26 декабря 2022 года. Постановление создано в целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности.

Кроме того, в уставной капитал «Российских газет» перейдут акции восьми типографий в Воронеже, Краснодаре, Перми, Владивостоке, Минеральных Водах, Костроме, Новосибирске и Челябинске. Ранее сообщалось, что все эти предприятия, включая Тюменский дом печати, числятся в программах приватизации с 2014 года, но их реализация неоднократно срывалась, в том числе из-за планов правительства консолидировать имущество на базе Роспечати.

Напомним, в 2017 году Росимущество выставляло на продажу акции Тюменского дома печати, однако торги отменились. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «Тюменский дом печати» составила 210,4 млн руб., а чистая прибыль — 1 млн руб. Впрочем, еще в 2020 году убыток компании составлял 853 тыс. руб. при выручке в 178 млн руб.

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Диана Сунагатуллина