В 2022 году на Ставрополье снизился выпуск минеральной воды

С января по декабрь прошлого года объем розлива минеральных вод в Ставропольском крае снизился до 1 млрд бутылок, но регион по-прежнему остается лидером в производстве данного продукта, сообщает Минэкономразвития края.

По информации ведомства, причиной снижения является введение обязательной маркировки и необходимость закупки оборудования для ее нанесения. Всего же в 2022 году на территории Ставрополья 34 предприятия произвели 425,6 млн л. минеральной воды.

При этом производственная мощность региональных заводов позволяет производить до 5,5 млрд бутылок воды в год. Краевая продукция экспортируется в 23 страны мира, в том числе, в Белоруссию, Монголию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению, Китай.

В будущем наращивать выпуск и экспорт планируется в рамках реализации инвестпроекта компании «Старый источник». Ранее сообщалось, что в 2022 году экспорт минеральной воды из Ставропольского края в Китай увеличился в 13 раз.

Анастасия Назарова