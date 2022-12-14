Экспорт минеральной воды из Ставрополья в Китай увеличился в 13 раз в 2022 году

Китайские предприниматели в 2022 году увеличили импорт минеральной воды из Ставропольского края в 13 раз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщалось ранее, поставками ставропольской минеральной воды в Китай занимается «Архыз Оригинал» (АФК «Система»). В этом году компания планировала поставить в КНР около 400 тыс. л продукции.

По данным Центра развития перспективных технологий к концу третьего квартала на Ставрополье произвели уже 115,6 млн л минеральной воды, что на 5,5% меньше, чем в 2021 году.

Анастасия Назарова