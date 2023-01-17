Мэрия Сент-Женевьев-де-Буа обеспечит сохранность могил на Русском кладбище

Власти городка Сент-Женевьев-де-Буа, где расположено крупнейшее во Франции и одно из самых известных в Европе русских иммигрантских кладбищ, пообещали обеспечить сохранность некрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Город продолжит принимать меры по сохранению этого важного объекта международного наследия. Русские могилы не будут потревожены, и мы подтверждаем, что город обеспечит, как и сегодня, содержание и восстановление места на муниципальном кладбище,— говорится в сообщении мэрии.— Что касается выплат за 2022 год, то исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить их».

Известие о том, что власти прервали сотрудничество с Российской Федерацией, в партнерстве с которой они сохраняли Русское кладбище с 2005 года, вызвало беспокойство в России и во Франции, где о ситуации, в частности высказались две крупнейшие газеты разного политического диапазона — левая Le Monde и правая Le Figaro.

На кладбище похоронены Андрей Тарковский, Рудольф Нуриев, Александр Галич и многие другие.

О конфликте вокруг кладбища читайте в материале «Кладбище русско-французской дружбы».

Алексей Тарханов, Париж