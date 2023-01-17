На Украине впервые приватизировали морской порт

Фонд государственного имущества Украины сообщил о продаже порта «Усть-Дунайск» в частные руки за 201 млн гривен ($5,7 млн). Как сообщила пресс-служба фонда, это первый приватизированный морской порт в истории страны. Покупатель порта не уточняется.

В Фонде госимущества сообщили, что в приватизационном онлайн-аукционе участвовали восемь потенциальных покупателей, стартовая цена порта — 60 млн гривен.

«Усть-Дунайск» расположен в городе Вилково Одесской области. Он находится в устье реки Дунай, разделяющей Украину и Румынию. По данным ведомства, на данный момент порт фактически работает на 5% своих мощностей.

Программа по приватизации госпредприятий была запущена на Украине в 2019 году, однако на фоне пандемии коронавируса она была приостановлена. В марте 2021 года программу возобновили. После начала военной операции она вновь была приостановлена. 4 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале массовой приватизации госпредприятий с 1 сентября.

Эрдни Кагалтынов