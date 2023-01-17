The Independent: Борис Джонсон получит за публикацию автобиографии более 6 млн фунтов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заработает более 6 млн фунтов за публикацию мемуаров по условиям сделки с издательством HarperCollins, сообщила газета The Independent со ссылкой на источники в компании.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, ведь (в автобиографии.— “Ъ”) он опишет свое пребывание в должности во время одних из самых важных событий, которые произошли в Соединенном Королевстве за последнее время»,— сказала изданию директор HarperCollins Арабелла Пайк. По информации газеты, мемуары планирует написать также жена политика Кэрри Джонсон.

Издание напомнило, что до Бориса Джонсона мемуары писали и другие премьер-министры Великобритании. Среди них — Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и Маргарет Тэтчер, которая, по неофициальным данным, получила за публикацию автобиографии 3,5 млн фунтов.

7 июля Борис Джонсон объявил в обращении к нации, что решил уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Господин Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019-го года. В период его правления страна прекратила членство в Европейском союзе. Уход Бориса Джонсона связывали с назначением на пост зампредседателя Консервативной партии экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам. По другой версии, господин Джонсон ушел с поста после скандала, связанного с его участием в нелегальных вечеринках во время локдауна в 2020–2021 годах.

Эрдни Кагалтынов