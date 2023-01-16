Бесплатный трамвай свяжет закрывающуюся на ремонт «Ладожскую» с соседними станциями метро

Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге, закрывающуюся на ремонт с 1 марта, соседней станцией «Новочеркасская» может бесплатный трамвайный маршрут № 30, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту. Сейчас ведомство ждет утверждения маршрута от комитета по тарифам.

«Мы планируем, что трамвай будет бесплатным, но для этого нужно, чтобы комитет тарифов издал распоряжение»,— приводит издание сообщение пресс-службы Комтранса. В тарифном ведомстве в свою очередь отметили, что уже готовят документы для издания соответствующего распоряжения.

Трамвай будет следовать от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» мимо станции «Новочеркасская», интервал движения на новом маршруте составит четыре минуты. Специально для пассажиров, пользующихся «Ладожской» на Гранитной улице будет обустроена новая остановка.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте