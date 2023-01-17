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В Самарской области число зараженных COVID-19 превысило 493,9 тыс. человек

Число новых зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки в Самарской области составило 174 человека. За этот период в регионе выздоровели 105 человек и 24 были госпитализированы. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено свыше 493,9 тыс. человек, зараженных коронавирусом. За этот период в регионе скончались более 8,2 тыс. жителей с подтвержденным COVID-19.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за это время в Самарской области после перенесенной инфекции выздоровело свыше 484 тыс. жителей. Ранее сообщалось о превышении эпидпорога по ОРВИ среди жителей региона от 15 лет и старше на 243,5%.

Георгий Портнов

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