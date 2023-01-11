Опубликован список крещенских купелей в Краснодаре

В Краснодаре крещенские купания с участием священнослужителей проведут по девяти адресам, сообщает пресс-служба мэрии.

Перед крещенскими купаниями водолазы обследуют дно реки Кубань в местах, отведенных для омовений. Во время купаний будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Купели обустроены по адресам:

— купель храма Рождества Богородицы в станице Старокорсунская, с 12:00 18 января до 13:00 19 января;

— купель храма святого Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина, с 23:00 18 января до 17:00 19 января;

— купель храма Святого Иоанна Крестителя, с 02:00 до 16:00 19 января;

— купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинская, с 23:00 18 января до 15:00 19 января;

— купель храма святителя Николая Мирликийского чудотворца, с 19:00 до 24:00 18 января и с 10:00 до 17:00 19 января;

— искусственная купель вблизи строящегося Иоанно-Юрьевского храма в поселке Краснодарский, с 11:00 до 17:00 19 января;

— берег реки Кубани у храма Рождества Христова (ул. Рождественская Набережная, 1), с 10:15 до 18:00 19 января;

— берег озера Старая Кубань в пос. Курортном, с 10:00 до 17:00 19 января;

— берег озера Старая Кубань на ул. Старокубанской, с 10:00 до 15:00 19 января.

Православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление в ночь с 18 на 19 января.

Тат Гаспарян

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