Передано в суд дело вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете

Суд рассмотрит уголовное дело заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова. Чиновнику предъявлено обвинение в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2022 года заместитель мэра Новосибирска, курирующий вопросы информационной политики, обратился к администратору одного из политических Telegram-каналов и попросил разместить «негативную» информацию о своем знакомом, предоставив текст публикации.

Причиной якобы стали неприязненные отношения. По информации «Ъ-Сибирь», уголовное дело связано с распространением недостоверных сведений о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве. Полиция возбудила уголовное дело, у вице-мэра прошли обыски. В ноябре 2022 года заместителю градоначальника предъявили обвинение, которое его адвокат назвал «абсурдным». Сам чиновник считает претензии следствия в свой адрес необоснованными.

В декабре Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отстранил Артема Скатова от должности.

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Илья Николаев