Передано в суд дело вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете

Суд рассмотрит уголовное дело заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова. Чиновнику предъявлено обвинение в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), сообщила прокуратура региона.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале 2022 года заместитель мэра Новосибирска, курирующий вопросы информационной политики, обратился к администратору одного из политических Telegram-каналов и попросил разместить «негативную» информацию о своем знакомом, предоставив текст публикации.
Причиной якобы стали неприязненные отношения. По информации «Ъ-Сибирь», уголовное дело связано с распространением недостоверных сведений о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве. Полиция возбудила уголовное дело, у вице-мэра прошли обыски. В ноябре 2022 года заместителю градоначальника предъявили обвинение, которое его адвокат назвал «абсурдным». Сам чиновник считает претензии следствия в свой адрес необоснованными.
В декабре Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отстранил Артема Скатова от должности.