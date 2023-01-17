Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что помощь Украине является приоритетом для стран союза. Он предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны.
Ульф Кристерссон
Фото: Reuters
«Наша очевидная отправная точка — приоритет для всех —это Украина»,— сказал господин Кристерссон, выступая в Европарламенте. Его слова приведены на сайте Совета ЕС. 31 декабря Швеция на полгода стала председателем Совета ЕС.
По словам господина Кристерссона, победа Украины «экзистенциальна для Европы и для всего мира». Он заявил, что сегодня трансатлантическое единство в рамках украинского кризиса «сильнее, чем когда-либо».
Роль председателя Совета ЕС заключается в постоянной экономической, политической, гуманитарной и военной поддержке Украины со стороны ЕС, считает Ульф Кристерссон. «Например, нам придется следить за ходом реформ на Украине на пути к членству в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами»,— сказал он.
По мнению господина Кристерссона, восстановление Украины будет напоминать план Маршалла после Второй мировой войны. «И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения. Я предвижу очень тщательный анализ того, в какой степени демократический мир может объединиться в повторном использовании этих денег, чтобы восстановить часть разрушений (на Украине.— "Ъ")»,— заявил премьер-министр Швеции.
О передаче российских активов на нужды Украины западные лидеры говорят регулярно, однако для этого в ЕС не хватает законодательной базы. В начале ноября сообщалось, что европейским юристам было поручено проработать правовые способы использования замороженных активов Банка России (около $300 млрд).
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».