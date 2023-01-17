Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что помощь Украине является приоритетом для стран союза. Он предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Reuters Ульф Кристерссон

Фото: Reuters

«Наша очевидная отправная точка — приоритет для всех —это Украина»,— сказал господин Кристерссон, выступая в Европарламенте. Его слова приведены на сайте Совета ЕС. 31 декабря Швеция на полгода стала председателем Совета ЕС.

По словам господина Кристерссона, победа Украины «экзистенциальна для Европы и для всего мира». Он заявил, что сегодня трансатлантическое единство в рамках украинского кризиса «сильнее, чем когда-либо».

Роль председателя Совета ЕС заключается в постоянной экономической, политической, гуманитарной и военной поддержке Украины со стороны ЕС, считает Ульф Кристерссон. «Например, нам придется следить за ходом реформ на Украине на пути к членству в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами»,— сказал он.

По мнению господина Кристерссона, восстановление Украины будет напоминать план Маршалла после Второй мировой войны. «И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения. Я предвижу очень тщательный анализ того, в какой степени демократический мир может объединиться в повторном использовании этих денег, чтобы восстановить часть разрушений (на Украине.— "Ъ")»,— заявил премьер-министр Швеции.

О передаче российских активов на нужды Украины западные лидеры говорят регулярно, однако для этого в ЕС не хватает законодательной базы. В начале ноября сообщалось, что европейским юристам было поручено проработать правовые способы использования замороженных активов Банка России (около $300 млрд).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек