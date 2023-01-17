Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате обстрела приграничного села в Белгородской области ранен один гражданский

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уже о третьей за день атаке со стороны Украины. На этот раз, по его данным, под обстрел попало село в Валуйском городском округе. В результате есть один пострадавший: «Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается».

Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Напомним, что власти субъекта сообщают информацию лишь о повреждении гражданской инфраструктуры. В случае ранения или гибели военных, сообщения в соцсетях об этом областные чиновники обычно не комментируют.

Ранее сегодня губернатор сначала сообщил, что над Белгородом и приграничным Белгородским районом сработала система ПВО. Последствий на земле это, по предварительным данным, не вызвало. Позже господин Гладков заверил, что в результате обстрела украинскими военными окраин города Шебекино «пострадавших нет». При этом энергетикам предстояло провести ремонт на линиях электропередачи.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...