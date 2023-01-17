В результате обстрела приграничного села в Белгородской области ранен один гражданский

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уже о третьей за день атаке со стороны Украины. На этот раз, по его данным, под обстрел попало село в Валуйском городском округе. В результате есть один пострадавший: «Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается».

Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Напомним, что власти субъекта сообщают информацию лишь о повреждении гражданской инфраструктуры. В случае ранения или гибели военных, сообщения в соцсетях об этом областные чиновники обычно не комментируют.

Ранее сегодня губернатор сначала сообщил, что над Белгородом и приграничным Белгородским районом сработала система ПВО. Последствий на земле это, по предварительным данным, не вызвало. Позже господин Гладков заверил, что в результате обстрела украинскими военными окраин города Шебекино «пострадавших нет». При этом энергетикам предстояло провести ремонт на линиях электропередачи.

Андрей Цветков