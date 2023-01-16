Вячеслав Гладков попросил чиновников и депутатов встречаться с семьями погибших на спецоперации белгородцев

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания попросил чиновников облправительства, глав местных администраций и депутатов уделять максимальное внимание семьям погибших в ходе спецоперации в рамках персональных встреч. К выводу о необходимости этого он пришел после утренней встречи с супругой одного из погибших.

«Вместе с депутатами облдумы готовимся к расширению областного закона по увековечению памяти героев. Если люди хотят персональной встречи со мной, значит, объем информации, который мы с вами принимаем и обсуждаем, не доходит до людей. И когда погиб глава семьи, когда случилось горе, когда погибает муж, сын, конечно, любому человеку хочется, чтобы память осталась навсегда»,— отметил глава региона. Он попросил «чисто по-человечески встречаться с людьми»: «Понимаю, что они все у вас на контроле, но вижу, что, наверное, не успеваете это сделать в полном объеме. Ни одна семья не должна остаться без внимания. Предлагаю всем главам муниципальных образований встречаться с семьями погибших, общаться, советоваться. Не нужно это делать сразу со всеми, это должна быть персональная работа. Соучастие в горе от власти должно быть».

По словам Вячеслава Гладкова, в планах у областных властей — создание именных скверов и аллей, установка стел. В то же время он заметил, что проекты должны обязательно согласовываться с родственниками, общественностью и архитектурным сообществом.

О гибели каких уроженцев Черноземья в ходе спецоперации сообщали власти — в специальном проекте.

Олег Мухин