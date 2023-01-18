Чемпиону нашли бывшего чемпиона

Альберт Батыргазиев, единственный российский обладатель золота Олимпиады в Токио в боксе и один из самых перспективных отечественных профессиональных бойцов, проведет в феврале чрезвычайно важный с точки зрения карьерных перспектив бой. Легковес (до 61,2 кг) Батыргазиев встретится с панамцем Хесреэлем Корралесом, который в конце предыдущего десятилетия владел чемпионским титулом и считался очень зрелищным и очень опасным боксером.

О том, что Альберт Батыргазиев 4 февраля встретится в Москве с Хесреэлем Корралесом, сообщил «РИА Новости» тренер российского спортсмена Эдуард Кравцов. По его словам, к бою Батыргазиев готовится в Сочи, где с ним работают «четыре разных по стилю спарринг-партнера». Речь идет о чрезвычайно важном событии с точки зрения карьерных перспектив одного из самых ярких отечественных бойцов.

Заметная фигура в любительском боксе Альберт Батыргазиев перешел в профессионалы вскоре после объявления пандемии коронавируса. Она сдвинула Олимпиаду в Токио с 2020 на 2021 год, но Батыргазиев смог принять в ней участие благодаря изменениям в регламенте, вступившим в силу в прошлом десятилетии. Они открыли профессионалам, которым ранее было запрещено участие в Олимпийских играх, дорогу на эти соревнования. Альберт Батыргазиев возможностью воспользовался прекрасно. Он стал единственным российским боксером, завоевавшим золото, выиграв соревнования в категории до 57 кг, а в финале убедительно взяв верх над высоко котировавшимся американцем Дюком Рэганом.

Профессиональная карьера выступающего в основном в легком весе Альберта Батыргазиева, которому сейчас 24 года, после Олимпиады складывалась вполне удачно. В настоящий момент в его послужном списке семь побед в семи боях. Правда, лишь в седьмом он столкнулся с противником, которого, пусть с некоторой натяжкой, можно назвать топовым. Два месяца назад Батыргазиев с огромным преимуществом одолел по очкам панамца Рикардо Нуньеса. Нуньес в свое время претендовал на чемпионский пояс, но не смог выиграть его, уступив знаменитому американцу Джервонте Дэвису.

А вот соотечественник Нуньеса, с которым Батыргазиев будет драться в феврале,— это топовый боец почти без оговорок. 31-летний Хесреэль Корралес в свое время входил в число наиболее зрелищных и опасных боксеров. В 2016 году он добыл звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 59 кг в поединке с известным японцем Такаси Утиямой, а потом отстоял его в матче-реванше с Утиямой и поединке с Робинсоном Кастельяносом. Причем в обоих случаях Корралес добивался выигрыша, несмотря на пережитые нокдауны.

Титул он потерял из-за плохой подготовки к очередному бою — против Альберто Мачадо. Он состоялся в октябре 2017 года, и Корралес расстался со своим статусом еще на взвешивании, когда не смог уложиться в лимит категории. Вслед за этим он досрочно, в восьмом раунде, проиграл и все же не отмененный бой, хотя по ходу него в какой-то момент доминировал и едва не нокаутировал оппонента.

Вскоре после этой осечки Хесреэль Корралес потерпел еще два поражения, выпал из элиты, но, решив перейти в более тяжелую категорию, вернул мощь. К встрече с Альбертом Батыргазиевым он подошел, имея серию из трех подряд побед, и явно не в ранге безнадежного аутсайдера. По крайней мере, в классификации лучших легковесов BoxRec Корралес располагается на четыре строчки выше россиянина — на 18-й позиции.

Алексей Доспехов