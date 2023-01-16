Эпидобстановка по гриппу и ОРВИ в Самарской области оценивается как напряженная

Эпидемиологическая ситуация в Самарской области остается напряженной и серьезной. Это обусловлено темпами роста заболеваемости населения региона отдельными инфекциями. Информацию разместил областной ЦУР со ссылкой на министра здравоохранения Армена Беняна.

«Мы отметили снижение почти на 40% количества заболевших, сейчас оно достигает порядка 14-15 тыс. новых случаев еженедельно. Но в целом количество одномоментно болеющих снизилось почти в 2 раза – это 25 000. Это много, поэтому мы снова и снова будем говорить о важности профилактических мероприятий»,– цитирует ЦУР главу регионального Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Также, по словам Армена Беняна, в настоящее время в Самарской области продолжается пандемия. Ежедневно в регионе выявляется 100 – 140 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день почти тысяча человек в Самарской области болеет коронавирусом. Ранее в Самарской области был зарегистрирован грипп, вызывающий рвоту и диарею.

Георгий Портнов