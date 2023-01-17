Депутаты Петербурга начнут отчитываться о собственных расходах

На заседании ЗакСа Санкт-Петербурга депутатов поставили перед фактом: теперь государственный аппарат будет следить не только за доходами, но и за расходами парламентариев. Об этом им объявил представитель губернатора Константин Сухенко во вторник, 17 января.

За финансами проследит ГИС «Посейдон», которая в онлайн режиме будет отображать состояние депутатов, что позволит отслеживать их действия и выискивать возможные факты коррупции. Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), при этом Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Финансовые сведения для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.

О том, что ждет депутатов с введением этой системы, им предложили самим ознакомиться в интернете. Однако на некоторые вопросы ответы все же прозвучали: к примеру, господин Бельский предположил, что система названа как ядерная торпеда, поскольку это может быть связано с желаниями аппарата президента «сразу же победить всю коррупцию, одним выстрелом «Посейдона».

Напомним, что указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон"» был подписан Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Эксперты отмечали, что ГИС «Посейдон» не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов.

Екатерина Рязанова

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