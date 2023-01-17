Итоги 2022 года для крымского рынка недвижимости

Какие изменения затронули сферу недвижимости и ждать ли падения цен на квартиры в 2023 году?



Прошлый год стал крайне неравномерным для рынка недвижимости. Девелоперы строили амбициозные планы, вместе с тем реальность заставила внести коррективы и придержать вывод новых проектов в продажу. Какие изменения затронули сферу недвижимости и ждать ли падения цен на квартиры в 2023 году?

Падение спроса

С начала 2022 г. в Симферополе спрос на недвижимость упал на 59%, в Севастополе — на 71%. Восточный регион полуострова показал снижение спроса на 76%. При этом спрос на рекреацию (Алушта, Ялта) был пиковым в летний сезон, несмотря на временные трудности логистики на полуостров. Евпатория показала увеличение в 2,5 раза по отношению к 2021 году. Крым по-прежнему остается привлекательным для инвесторов и индивидуальных туристов, мечтающих о недвижимости у моря.

Изменения цены за квадратный метр

На протяжении года заметно менялась цена. Мы увидели рост стоимости на 25% по отношению к 2021 году. Ожидать значительного падения цен на квартиры в 2023 году не стоит. Эксперты отмечают, что планировать покупку недвижимости выгоднее всего именно сейчас, поскольку за последние месяцы девелоперы зафиксировали стоимость, сделав ее более доступной.

«Предпосылок для снижения цен нет,— поделилась директор по маркетингу ГК «Монолит» Дарья Осадчая,— ожидаем, что в начале 2023-го стоимость останется на уровне прошлого года. При этом в Крыму есть свои особенности и сезонность спроса, которая зависит от туризма. В любом случае при нынешних условиях, в которых находится сфера недвижимости в регионе, будем держать руку на пульсе изменений и корректировать долгосрочные планы. В целом в 2023 год мы смотрим уверенно оптимистично и ориентируемся на локальных клиентов нашего региона, их покупательскую способность и те банковские продукты, которые доступны в Крыму».

Какие квартиры будут покупать

Изменились и критерии выбора квартир. Если ранее на первое место выходили локация, благоустройство, то сейчас в топе — стоимость и репутация застройщика. Вырос интерес к приобретению вторичной недвижимости. Ключевой фактор у покупателей первички — это стадия строительной готовности и срок сдачи объекта. Люди тяготеют к готовому жилью.

План по вводу перевыполнен

Несмотря на кризисную ситуацию на рынке Крыма, удалось перевыполнить план по жилищному строительству. С января по ноябрь 2022 года введено более 850 тыс. кв. м жилья, что превысило установленный плановый показатель на 7%. От общего объема построенного жилья 693 тыс. кв. метров пришлось на индивидуальную жилую застройку, 162 тыс. кв. метров — на многоквартирные дома. Согласно данным портала ЕРЗ, в рейтинге ТОП застройщиков РФ по объему ввода жилья Группа компаний «Монолит» заняла лидирующую позицию по региону и закрепила свое лидерство. В 2022 году «Монолит» ввел около 40 тыс. квадратных метров жилья.

Комплексное освоение территорий

Значимым событием для рынка полуострова стало пятилетие уникального проекта комплексного освоения территории в Симферополе — Семьи городских кварталов «Крымская Роза». Проект впечатляет масштабом: в северной части города на территории более 100 гектаров возводится свыше 1 млн квадратных метров недвижимости и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Горизонт реализации объекта — 11 лет. В новом районе обретут жилье более 20 тыс. жителей Симферополя.

В «Крымской Розе» на финишной стадии строительства — проекты «Виноград»* и «Черника». Уже в первом и втором кварталах 2023 года собственники этих объектов получат ключи. В конце декабря 2022 было получено разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди квартала «Черника». Как отметили в группе компаний «Монолит», на 2023 год запланировано организовать постановку квартир, входящих в 4-й этап, на государственный кадастровый учет, и обеспечить передачу ключей дольщикам секций С3.1-С3.3, С3.6-С3.9 квартала «Черника»****. Во втором полугодии 2023 года примут свои квартиры собственники ЖК «Ирис»***, а в третьем квартале 2024 года — ЖК «Тюльпаны»**.

*Застройщик ООО «СЗ «РОЗМАРИН» ** Застройщик ООО «СЗ «Квартал 5.6» *** Застройщик: ООО «СЗ «Ирис» **** Застройщик «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АКУРА» Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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