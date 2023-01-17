Суд не стал возбуждать банкротное дело по АПФ «Рубин», связанной с бизнесвумен Татьяной Фурса

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в возбуждении банкротного производства в отношении агропромышленной фирмы «Рубин», связанным с кубанской предпринимательницей Татьяной Фурса, так как компания погасила задолженность перед кредитором до рассмотрения заявления. Об этом сообщается в материалах инстанции.

С заявлением о признании АПФ «Рубин» банкротом обратился индивидуальный предприниматель Иван Кутков. Свое обращение он обосновал тем, что с декабря 2018 года по март 2019 года оплатил за агрофирму расходы на сумму свыше 3,9 млн руб.. Впоследствии этот долг был взыскан по суду, однако решение суда «Рубин» не исполнил, что и стало поводом для постановки вопроса о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агропромышленная фирма "Рубин"» зарегистрировано в 2000 году в станице Суздальской Горячего Ключа. Предприятие занимается выращиванием зерновых. Общество принадлежит кипрскому Astrea Trading Limited, 100-процентная доля которого обременена залогом в пользу Татьяны Фурсы. Госпожа Фурса полностью владела АПФ «Рубин» с 2014 до 2019 года. В декабре бизнесвумен Татьяна Фурса взыскала с «Рубина» более 1,2 млрд руб., являющихся задолженностью компании по кредитным договорам, выкупленным у Россельхозбанка.

Также в декабре она взыскала со своего бывшего Васюринский мясоперерабатывающего комбината 8,3 млрд руб. задолженности по кредитному договору. Татьяна Фурса являлась учредителем ООО «Васюринский МПК» с августа по октябрь 2019 года. До января 2019 года предприятие принадлежало экс-депутату Законодательного собрания Краснодарского края Сергею Фурсе.

В целом, предприниматель Татьяна Фурса является совладельцем и генеральным директором 20 юридических лиц. По данным из открытых источников, она является родственницей Сергея Фурсы.

Михаил Волкодав

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