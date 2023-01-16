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Аграрии Ставрополья в 2023 году получат господдержку в размере 4,6 млрд рублей

На поддержку аграрно-промышленного комплекса Ставропольского края в текущем году будет выделено 4,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, уже сегодня аграрии могут подавать заявки на получение поддержки. Средства можно будет использовать на развитие семеноводства, виноградарства и виноделия, мелиорацию.

Одним из ключевых направлений является создание центра селекции для решения проблемы зависимости от импортных семян.

«Сегодня, чтобы не зависеть от импорта, нам важно создавать собственную семенную базу. Для этого мы и планируем создание семеноводческого центра на Ставрополье. Это задача не одного года, но план действий по открытию такого центра уже есть», — цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.

Анастасия Назарова

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