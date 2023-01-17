Nova представила наушники-серьги H1 Audio Earrings

Компания Nova представила новые беспроводные наушники H1 Audio Earrings, которые выполнены в виде серег с жемчугом.

Новые наушники имеют динамики, спрятанные за жемчужинами, а также по два микрофона, встроенных в металлический корпус каждого наушника. Там же расположены кнопки для управления аксессуаром. Заявлено, что аккумулятор обеспечивает 2,5 часа работы в режиме разговора и до 3,5 часа при прослушивании музыки. Футляр, выполняющий роль зарядного устройства, увеличивает автономность до 14 часов.

Стоимость Nova H1 Audio Earrings составит 695 фунтов стерлингов за версию с золотым покрытием и 595 фунтов стерлингов за вариант с серебряным декором.

Максим Вершинин