В Можге устранили последствия аварий на сетях отопления и электроснабжения

В Можге, где 14 января продолжали устранять последствия аварии на теплосетях, оставившей несколько домов без тепла, вечером того же дня произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Михаил Трофимов, причиной отключения электричества стало повреждение кабельной линии, идущей от трансформаторной подстанции. О возобновлении подачи электроэнергии глава города написал в 23:34 14 января.

Котельную №12 растопили рано утром 15 января, при этом до полудня жители на странице главы города жаловались на холодные батареи в квартирах. Около дома №21 Наговицынского микрорайона была обнаружена утечка, о ее устранении господин Трофимов сообщил около 13:40.

Напомним, авария на городских теплосетях в этом городе Удмуртии произошла утром 13 января.