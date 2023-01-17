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В Самаре два человека госпитализированы после ДТП с иномарками

Авария с двумя иномарками, в результате которой пострадали два человека, произошла в Самаре в понедельник вечером. Происшествие случилось в 17:50 (MSK+1) в Октябрьском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 47-летний водитель автомобиля Mazda ехал по Автобусному проезду в сторону пр. Масленникова. В районе д. 6 на нерегулируемом перекрестке он совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и столкнулся с машиной Kia Rio под управлением 22-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В момент происшествия второй автомобиль ехал по встречной полосе. В результате аварии были госпитализированы два пассажира автомобиля Kia Rio: 30-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение. Проводится проверка.

В декабре минувшего года в Самаре в ДТП с иномаркой погибла женщина и пострадал девятилетний мальчик. Происшествие случилось в Куйбышевском районе на Пугачевском тракте.

Георгий Портнов

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