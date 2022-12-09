В Самаре в ДТП с иномаркой погибла женщина и пострадал девятилетний мальчик

Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Самаре в четверг вечером. Происшествие случилось в 18:00 (MSK+1) в Куйбышевском районе на Пугачевском тракте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Как установила полиция, женщина-водитель 1985 года рождения ехала на автомобиле Honda CR-V в сторону ул. Егорова, не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в световую опору справа по ходу движения. Автомобилистка погибла на месте аварии.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также травмы получил девятилетний мальчик-пассажир. Он госпитализирован.

Установлено, что водитель 14 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в течение календарного года. В том числе, в апреле текущего года она была лишена права управления транспортом за правонарушение по ст. 12.8 КоАП РФ (управление водителем транспортом в состоянии опьянения или передача управления транспортом лицу в этом состоянии).

Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым авто. В аварии погибли водитель 1956 года рождения и пассажир легковой машины 1967 года рождения.

Георгий Портнов