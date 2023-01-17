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Свердловским депутатам рекомендовали воздержаться от поездок заграницу

Депутатам законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» рекомендовали воздержаться от поездок из России, в том числе в «дружественные» страны. «Мы обсуждали это в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции»,— рассказала «Ъ-Урал» лидер депутатского объединения Елена Чечунова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения на поездки заграницу для чиновников и депутатов, по данным «Ъ», начали вводить повсеместно по всей России после двух скандалов, связанных с новогодними отпусками региональных депутатов. Сначала острую критику россиян вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской областной думы Максима Васильева в Мексике, а затем — селфи члена фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Дениса Долженко из Дубая.

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Официально запретить политикам выезжать из страны нельзя, однако ограничения и рекомендации уже ввели в Вологодской, Ульяновской, Тамбовской, Новгородской, Брянской областях, а также в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии.

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