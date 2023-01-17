Облсуд отказал в домашнем аресте экс-директору «Челябоблинвестстроя»

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего директора казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Мера пресечения будет действовать до 26 февраля, сообщают в региональной прокуратуре.

Сторона защиты в апелляции просила отменить решение первой инстанции и избрать обвиняемому домашний арест или запрет определенных действий. По результатам рассмотрения избранная Тракторозаводским райсудом Челябинска мера пресечения оставлена без изменения.

Бывшему руководителю областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, Алексей Абаимов в 2018-2019 годах за взятку в 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик похитил более 19 млн руб.