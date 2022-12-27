Суд продлил срок ареста экс-директору учреждения «Челябоблинвестстрой»

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок заключения под стражей бывшему директор областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Он останется в следственном изоляторе до 28 февраля 2023 года, сообщает прокуратура региона.

С ходатайством о продлении срока ареста до шести месяцев выступил следователь. Прокуратура его поддержала.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, Алексей Абаимов в 2018-2019 годах за взятку в 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик похитил более 19 млн руб. Также Алексея Абаимова с лета 2021 года вместе с экс-замминистра строительства региона Татьяной Антоновой судят за получение взяток от руководителя компании «Стройтранссоюз», которая строила региональный центр по шорт-треку в Челябинске и биатлонный стадион в Златоусте.