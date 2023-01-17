В Нижнем Тагиле может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте

В течение года в Нижнем Тагиле могут снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» мэр Владислав Пинаев. Он отметил, что затраты на закупку и содержание транспортных средств остаются высокими. Пассажиропоток и, соответственно, доходы от работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле при этом ниже, чем в Екатеринбурге, где проезд стоит на 8 руб. больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам главы города, сейчас перевозчики готовят инвестиционную программу, которую им предстоит защитить перед Региональной энергетической комиссией. В случае ее принятия, проезд может вырасти.

Последний раз стоимость проезда в Нижнем Тагиле повышали в декабре 2022 года. Тогда цены увеличились с 22 до 24 руб. При этом владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запрашивали у РЭК рост тарифа до 26 руб.

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